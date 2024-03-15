Хуснуллин отметил высокий уровень участия Иркутской области в нацпроектах

Еще несколько лет назад ситуация была совсем иная.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации отметил высокие показатели Иркутской области. В частности, он поблагодарил Губернатора региона Игоря Кобзева за эффективную работу в части контрактации объектов в рамках национальных и федеральных проектов.

Вице-премьер отметил, что контрактацию по государственным программам необходимо завершить в ближайшее время и приложить максимум усилий для реализации всех запланированных объектов.

Иркутская область в 2024 году участвует в реализации 22 федеральных проектов в рамках которых обеспечивается финансирование строительства объектов. Из них в зеленой зоне, то есть успешно законтрактованы, – 18 проектов, еще один – в желтой, три проекта требуют завершения процедур контрактации.

– Еще три-четыре года назад ситуация в Иркутской области была совсем другая. Игорь Иванович системно работает в этом направлении, – сказал он.

Игорь Кобзев подчеркнул, что реализация национальных и федеральных проектов – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

– Заключение контрактов – важнейший и системный этап в реализации проектов. От сроков и качества контрактования зависит дальнейшее финансирование проектов и своевременная сдача объектов. Наша задача сейчас - доработать проекты «Развитие жилищного строительства на сельских территориях», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», – сказал он.

В настоящее время Прингарье реализуются федеральные проекты «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Формирование комфортной городской среды», «Региональная и местная дорожная сеть» и другие.