Новости

БКС: Рубль на грани очередной волны ослабления

Читайте также:

ЦБ: указ об обязательной продаже валютной выручки неактуален из-за жесткой ДКП
15 марта 2024
Экономисты не ждут резких скачков курса рубля перед выборами
12 марта 2024

Рубль возобновил нисходящую динамику. По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, российская валюта находится на грани очередной волны ослабления.  В четверг пара USD/RUR на Мосбирже закрылась на уровне 91,72.

– Ключевыми факторами ослабления рубля остаются вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитики и санкций, а также в целом ухудшение геополитической обстановки. В то же время жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и повышенные требования к экспортерам по продаже валютной выручки будут сдерживать курс рубля от более быстрого снижения.

Ранее эксперты БКС прогнозировали, что доллар в этом году будет выше 100 рублей, а снижение рубля начнётся во втором квартале. Аналитики отмечали, что их позиция заметно расходится с прогнозами большинства аналитиков, которые ожидают средний уровень курса доллара на уровне 86,6 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1029)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес