БКС: Рубль на грани очередной волны ослабления

Рубль возобновил нисходящую динамику. По мнению экспертов БКС Мир инвестиций, российская валюта находится на грани очередной волны ослабления. В четверг пара USD/RUR на Мосбирже закрылась на уровне 91,72.

– Ключевыми факторами ослабления рубля остаются вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитики и санкций, а также в целом ухудшение геополитической обстановки. В то же время жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ и повышенные требования к экспортерам по продаже валютной выручки будут сдерживать курс рубля от более быстрого снижения.

Ранее эксперты БКС прогнозировали, что доллар в этом году будет выше 100 рублей, а снижение рубля начнётся во втором квартале. Аналитики отмечали, что их позиция заметно расходится с прогнозами большинства аналитиков, которые ожидают средний уровень курса доллара на уровне 86,6 руб.