В Иркутске прошла конференция по индивидуальному жилищному строительству

Специалисты Сбера рассказали руководителям и представителям компаний–застройщиков о текущей ситуации на рынке ипотеки и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), действующих ипотечных программах, а также новой программе кредитования малого бизнеса. Также внимания участников акцентировали на применении эскроу-счетов, возможностях получения траншей и аккредитивной форме расчетов.

Наталья Кузьменко, ипотечный брокер агентства недвижимости Century21 Недвижимость мира, поделилась опытом своих клиентов при ипотечном кредитовании от Сбера при покупке объектов ИЖС. Всего участие в мероприятие приняли более 150 представителей сферы индивидуального жилищного строительства.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка

«Сейчас рынок ИЖС выходит на новый уровень. Благодаря старту программы кредитования через аккредитованную подрядную организацию, жителям Иркутской области стало доступнее строительство индивидуального жилого дома с помощью кредитных средств Сбербанка. При использовании программы, заемщику-физическому лицу не нужно предоставлять в залог недвижимость и поручительство другого платежеспособного человека на период строительства», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Сейчас на сайте Домклик в списке аккредитованных компаний представлены 84 организации Иркутской области. Программа строительства жилого дома с помощью кредитных средств пользуется особой популярностью среди клиентов-заемщиков банка: 37,5% от общего количества ипотечных кредитов в феврале 2024 года было выдано именно на эти объекты. По сравнению с сентябрем 2023 года спрос на ИЖС в феврале вырос в 3,3 раза.

Одним из преимуществ программ строительства жилых домов является действие государственной поддержки. Так, например, по программе «Семейная ипотека» можно построить дом по фиксированной ставке. Помимо этой программы есть возможность построить дом по программе «Господдержка – 2020», которая пользуется наибольшей популярностью у клиентов банка: 81% всех выданных ипотечных кредитов на строительство в феврале 2024 года было выдано по данной программе.