Мужчины в Иркутске реже пользуются отпусками

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономического населения из Иркутска.

9% иркутян ходили в отпуск более 2 лет назад, еще 13% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 11% мужчин и 8% женщин, ни разу не уходили в отпуска 15 и 12% соответственно.

У 86% горожан уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 5%. Мужчины – чуть чаще женщин (6 и 4% соответственно). Респонденты до 34 лет – чаще тех, кто старше. Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.