1,1 тыс. квартир стоимостью выше 300 млн рублей продается в Москве

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на дорогое жильё в столице и выяснили, как изменилось предложение в высокобюджетном сегменте.

По итогам февраля 2024 года покупательский спрос на элитную недвижимость в Москве снизился на 23,1% относительно января текущего года. На данный момент интерес к недвижимости в высокобюджетном формате снижается на протяжении двух месяцев подряд.

Также в феврале 2024 года снижение покупательского спроса на элитную недвижимость в столице зафиксировано относительно февраля 2023 года. Корректировка составила 38,99%.

В целом за первые два месяца 2024 года спрос на покупку элитной недвижимости в Москве сократился на 19,5% относительно января – февраля 2023 года.

В марте 2024 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется 1378 квартир и апартаментов стоимостью выше 300 млн рублей. Объем предложения с сентября 2023 года вырос на 9,27% или на 117 объектов.

На данный момент основной объем предложения в ценовом сегменте от 300 млн рублей представлен на вторичном рынке. В этой категории объектов сейчас на продажу выставлено 1116 лотов с ценой вышеуказанной отметки.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что на вторичном рынке с сентября 2023 года объём предложения в этой ценовой категории увеличился на 11,04% или на 111 объектов.

На первичном рынке Москвы в марте 2024 года продается 262 квартиры и апартамента стоимостью выше 300 млн рублей. Здесь предложение увеличилось с сентября 2023 года на 2,34% или на 6 объектов.

Самый дорогой объект на первичном рынке Москвы сейчас продается за 2,45 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью более 1 тыс. кв. м., который располагается в Тверском районе столицы.

На вторичном рынке недвижимости Москвы самый дорогой объект, который сейчас находится в продаже, оценен в 3,2 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру площадью 950 кв. м., которая располагается в Пресненском районе столицы.