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Грузовики подорожали в России на 26%

В начале 2024 года средняя стоимость грузового автомобиля с пробегом в России составила 3,15 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Спецтехники».

Средняя стоимость подержанного прицепа на вторичном рынке выросла на 28%, до 3,97 млн рублей. Средняя стоимость тягача в первые два месяца текущего года составила 7 млн рублей (рост на 8%).

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Что касается строительной техники, в январе-феврале этого года фронтальный погрузчик в среднем стоил 3,45 млн рублей. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года он подорожал на 23%. Средняя стоимость экскаватора составляла 6,7 рублей, что выше прошлогодней цены на 3%. Экскаватор-погрузчик приобретали в среднем за 6,65 млн рублей, это на 3% ниже стоимости конца 2023 года.

Ранее стало известно, что водитель грузового автомобиля – самая востребованная специальность в Иркутской области. Специалистам предлагают 78 тыс. рублей. Остается большой спрос и на электрогазосварщиков: в среднем их зарплата составляет 79 тысяч рублей. В числе популярных значится вакансия курьер. Спрос на их услуги вырос в четыре раза. Это связано с тем, что жители активно стали пользоваться доставкой: продуктов, товаров, документов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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