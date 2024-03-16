Жительница Иркутской области лишилась иномарки из-за нетрезвого вождения

В Баяндаевском районе суд конфисковал у местной жительницы автомобиль за управление им в состоянии опьянения. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в декабре 2023 года женщина в нетрезвом состоянии ехала за рулем Toyota Corolla. Остановивший ее инспектор ГИБДД подтвердил этот факт. В дальнейшем сотрудники полиции инициировали уголовное преследование, поскольку ранее жительница Приангарья уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 420 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Также в доход государства был конфискован принадлежащий ей автомобиль Toyota Corolla.