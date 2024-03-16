Предприятие в Саянске задолжало работникам более 700 тысяч рублей по зарплатам

Одна из компаний в городе Саянске попала в поле зрения прокуратуры Иркутской области – выявлен факт невыплаты зарплаты. Подробности передает пресс-служба надзорного ведомства.

«На одном из предприятий города в сфере строительства работодателем допущены нарушения сроков оплаты труда, а также перед 19 работниками имелась задолженность по заработной плате в размере свыше 700 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.

Возбуждено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». После вмешательства правоохранителей долг был полностью погашен.