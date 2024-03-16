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Сергей Безруков проголосовал на избирательном участке в Иркутске

Народный артист России Сергей Безруков проголосовал на выборах президента в Иркутске. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Руслан Болотов.

«Моя жена из Иркутска – Академгородок. Так что мои дети наполовину сибиряки, для них Иркутск уже родной город», – говорит артист.

Напомним, что выборы президента России стартовали в Иркутской области 15 марта в 8:00. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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