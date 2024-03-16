Новости

Генеральным директором «Газпром добыча Иркутск» назначен Алексей Дарымов

Ранее должность занимал Андрей Татаринов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Алексей Дарымов родился в 1981 году. Образование: Брянский государственный технический университет, квалификация «инженер», Тюменский государственный нефтегазовый университет, квалификация «инженер».

– Первоочередными задачами для нашей компании являются обеспечение необходимого уровня добычи углеводородов, поддержание бесперебойного функционирования всего производственного комплекса, а также исполнение взятых на себя социальных обязательств, – сказал Алексей Дарымов.

Напомним, что в 2022 году запущено в промышленную эксплуатацию Ковыктинское газоконденсатное месторождение, являющееся наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением ключевым источником для обеспечения поставок газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес