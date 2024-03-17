Новый семиэтажный дом для переселенцев за 150 млн рублей достроили в Черемхово

В Черемхово у 35 семей получили ключи от новых квартир, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Скриншот из видео, опубликованного в телеграм-канале Игоря Кобзева

«Новый семиэтажный дом построили на улице Фурманова. Хорошие, просторные квартиры. Все в чистовой отделке, оборудованы сантехникой и электроплитой. Придомовая территория благоустроена, проезды заасфальтированы, обустроены парковка и детская площадка. На строительство было выделено около 150 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов», – прокомментировал глава региона.

Программа переселения их ветхого и аварийного жилья в Черемхово не заканчивается. Здесь продолжается строительство домов на улицах Орджоникидзе, Шевченко и Белинского. До конца года планируется расселить еще 542 семьи.