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На какие еще социальные программы могут рассчитывать работники Иркутской области?

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, какие программы социальной поддержки они чаще всего предлагают своим сотрудникам.

Опрос российских работодателей, в том числе из Иркутской области, показал, что самая популярная мера социальной поддержки сотрудников – предоставление подарков детям (66% опрошенных компаний внедрили подобную практику). На втором месте – помощь при смерти или болезни родственников работника (58%), на третьем – предоставление брони (21%).

Реже работодатели внедряют практику консультирования сотрудников по их трудовым правам (только в 20% компаний делают это), релокацию или помощь с ней (18%), участие в экологических акциях (14%), профсоюзы работников (13%), объединения сотрудников по интересам (12%), корпоративное волонтерское движение (9%), ДМС для родственников (6%).

Только 10% опрошенных компаний-работодателей ответили, что у них нет программ социальной поддержки (год назад таких было 12%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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