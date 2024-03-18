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Владимир Путин избран президентом России

Подавляющее большинство россиян на выборах 2024 года проголосовало за действующего президента Владимира Путина.

После обработки 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом:

  • Владимир Путин – 87,28% (76 277 708);
  • Николай Харитонов – 4,31% (3 768 470);
  • Владислав Даванков – 3,85% (3 362 484);
  • Леонид Слуцкий – 3,20% (2 795 629).

Ранее результаты прогнозировал ВЦИОМ. Согласно им, Владимир Путин должен был получить 82%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) – 6%, Владислав Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Выборы президента России - 2024
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