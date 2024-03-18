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Как голосовали жители Иркутской области на выборах 2024 года?

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По данным экзит-полов, больше половины голосов отдано действующему президенту Владимиру Путину. Об этом рассказал эксперт медиамарафона «Выборы-2024».

«Всего удалось опросить более 60 тысяч человек. 37,5% из них отказались озвучить кандидата, за которого отдали голос. За кандидата Владимира Путина из опрошенных проголосовали 57,48%, за Владислава Даванкова – 1,81%, за Николая Харитонова – 1,63% и за Леонида Слуцкого – 1,58%», – рассказал региональный политолог Сергей Савин.

Явка на 18:00 в регионе составила 59,91%.

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В избирательной кампании участвовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, трое выдвинуты политическими партиями – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Выборы президента России - 2024
Явка на выборах 2024 года в Иркутской области составила почти 60%
Как голосовали жители Иркутской области на выборах 2024 года?
Явка в Иркутской области во второй день выборов составила 40%
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