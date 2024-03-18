Владимир Путин получил 87,35% голосов при обработке 97,75% бюллетеней

Общая федеральная явка избирателей составила 74,22%.

После обработки 97,75% бюллетеней голоса распределились следующим образом:

Владимир Путин – 87,35% (72 121 668);

Николай Харитонов – 4,30% (3 547 200);

Владислав Даванков – 3,81% (3 145 127);

Леонид Слуцкий – 3,17% (2 614 021).

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.