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Владимир Путин получил 87,35% голосов при обработке 97,75% бюллетеней

Общая федеральная явка избирателей составила 74,22%.

После обработки 97,75% бюллетеней голоса распределились следующим образом:

  • Владимир Путин – 87,35% (72 121 668);
  • Николай Харитонов – 4,30% (3 547 200);
  • Владислав Даванков – 3,81% (3 145 127);
  • Леонид Слуцкий – 3,17% (2 614 021).

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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