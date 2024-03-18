Проект фермера из Иркутской области Никиты Россова участвует в грантовом конкурсе «Движение первых»

Проект молодого предпринимателя из Иркутского района Никиты Россова «Школа молодого фермера» участвует в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Целью проекта является проведение серий лекций «От идеи до стартапа», направленных на популяризацию молодёжного предпринимательства в аграрном секторе. Экспертный совет рассматривает 4 800 поданных заявок, итоги конкурса будут объявлены в конце марта.

Образовательный проект «Школа молодого фермера» стартовал в 2023 году и уже завоевал популярность среди молодежи Иркутска и Иркутского района. В профориентационных мероприятиях приняли участие более 350 детей школьников и студентов ИрГАУ. В ближайшее время его участниками станут еще 150 человек.

Фермер планирует расширить географию проекта. Если стартап получит грантовую поддержку, его участниками также станут школьники Ангарска, Усолья-Сибирского и Черемхово. Плановое количество обучающихся достигнет 1260 человек.

Программа «Школа молодого фермера» основана на федеральном образовательном проекте «Школа фермера», который ежегодно реализуется при поддержке Россельхозбанка и Аграрного университета имени А.А. Ежевского. Став выпускником проекта и расширив свои знания в области животноводства, Никита Россов решил сам заняться наставничеством.

Секретам успешного агробизнеса предприниматель обучает на базе собственной фермы и сыроварни «Милаша», где наглядно показывает, как устроено современное сельскохозяйственное предприятие. Рассказывает о тонкостях запуска и развития предприятия, нюансах производства сыра, дает практические советы по сбыту продукции на стадии домашнего производства, выстраиванию маркетинга и возможностях получения субсидий на развитие производства.

«Моя основная задача – изменить отношение к образу рабочих профессий на селе и на своем примере показать, что карьера в аграрном секторе – это перспективно. Позитивный имидж должен формироваться с детства, чтобы в дальнейшем, получив профессию, молодые люди возвращались жить и работать в деревню. Люди должны гордиться тем, что они трудятся на земле», – убежден глава крестьянско-фермерского хозяйства Никита Россов.

Напомним, в прошлом году фермер стал победителем федеральных конкурсов «Молодой предприниматель России» и "Молодые предприниматели села", вошел в число победителей Международного молодежного проекта государств-участников СНГ «100 идей для СНГ», стал одним из победителей в XIX сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», а также попал в топ-50 отраслевого рейтинга лучших управленцев отечественного агропромышленного комплекса «Соль земли. Топ-менеджеры АПК-2023», инициатором которого выступил Россельхозбанк.