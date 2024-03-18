Иркутская область вошла в десятку регионов по количеству участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства»

К проекту присоединится 71 участник из Приангарья, всего заявки подали почти 3,5 тысячи человек из 88 субъектов Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он направлен на создание благоприятных условий развития талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства и кадровое обеспечение туристской отрасли. Молодежное направление проекта открыто с 2021 года, за это время от Иркутской области заявки подали 113 человек, из них один мастер стал победителем.

– Туризм – одно из важнейших направлений для нашей области, в котором заложен большой потенциал для развития. Рад, что молодежь неравнодушна к этой работе. Проект «Мастера гостеприимства» позволит ребятам получить уникальный опыт, а позже применить его на благо Иркутской области, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

Участники проекта получат возможность пройти стажировку в крупнейших отраслевых компаниях страны. Сначала предстоит пройти тестирование и кейс-задание, потом участников ждут составление резюме и собеседование. Также можно пройти проектную мастерскую и вместе с наставником доработать свою идею, превратив ее в реальный проект в сфере туризма.

Напомним, АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году. За это время ее участниками стали люди из 89 регионов страны и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.