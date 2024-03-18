Дополнительные меры безопасности образовательных учреждений разработают в Иркутской области

Вопросы комплексной безопасности в образовательных учреждениях Иркутской области обсудили в правительстве региона. В совещании, которое провел губернатор Игорь Кобзев, приняли участие представители охранных структур, правоохранительных и контрольно-надзорных органов региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Безопасность детей сегодня является одной из самых серьезных и приоритетных задач, которая состоит в том, чтобы обеспечить максимально безопасное и комфортное пребывание детей в школе. К сожалению, всем нам известна печальная статистика нападения на детские образовательные учреждения в России, когда против детей и учителей в школе совершались противоправные действия. Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, иными вспомогательными службами и общественными организациями, – отметил Игорь Кобзев.

Как доложил министр образования Максим Парфенов, в областном бюджете предусматриваются средства для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям Иркутской области в части выполнения требований антитеррористического законодательства по объектам образования. Так, в 2022–2023 годах муниципалитеты получили субсидии на оснащение 103 объектов необходимыми инженерно-техническими средствами на общую сумму около 70 млн рублей. На 2024 год предусмотрено на эти цели около 210 млн рублей. За счет субсидии в образовательные организации приобретаются системы видеонаблюдения, металлоискатели, системы контроля и управления доступом, различные охранные системы (сигнализация, оповещение и управление эвакуацией), средства экстренного оповещения.

По итогам совещания глава региона поручил разработать комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности внутренних пространств образовательных организаций. Меры должны будут коснуться всех участников образовательных отношений: учителей, руководителей, родителей и детей. Разработкой и реализацией займется рабочая группа под председательством заместителя губернатора Андрея Бунева.