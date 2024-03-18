БКС: Выборы завершились, это придаст уверенности рублю

В пятницу российская валюта и облигации попали под раздачу. Доллар взлетел на 93 на фоне нестабильного геополитического фона и возможных провокаций перед голосованием на пост президента. Индекс облигаций с постоянным доходом упал на минимумы апреля 2022 г.

ЦБ медлит с понижением ключевой ставки на фоне все еще повышенной инфляции в стране и рост госрасходов давит на цены облигаций и повышают их доходность.

– Выборы завершились без эксцессов и сюрпризов, данный факт способен придать большей уверенности рублю — волатильность снизится, и доллар может откатить после стремительного пятничного взлета, – поясняют эксперты БКС. – А 22 марта ЦБ решит по ставке, и, по нашим оценкам, регулятор вновь сохранит 16% годовых, и монетарное послабление может наступить в начале II полугодия — фактор прекращения падения цен ОФЗ.