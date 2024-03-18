Хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% – на личной жизни. Причем в балансе сегодня чаще пребывают россияне старше 45 лет, а еще год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые россияне, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.