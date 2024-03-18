Почти половину сборов по НДФЛ 15% обеспечила Москва

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 млрд руб. подоходного налога от увеличения ставки с 13 до 15%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

Это на 7% больше, чем в 2022 году, когда было собрано 149 млрд руб. В общих сборах НДФЛ (всего 6,54 трлн руб.) дополнительная сумма сборов за счет лишних 2 процентных пунктов (п.п.) налога составила 2,4%. Такие данные содержатся в статистике ФНС, которую проанализировал РБК. Повышенный НДФЛ платится в федеральный бюджет, остальные поступления по этому налогу идут в бюджеты регионов и муниципалитетов.

Лидерами по абсолютным показателям сборов повышенного НДФЛ традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В частности, Москва принесла в федеральный бюджет 78,8 млрд руб. НДФЛ, или 49,4% от всех поступлений этого налога в федеральный бюджет (в 2022 году ее доля составляла 52,1%). На четвертое место вышел Краснодарский край (в 2022 году четвертой была Свердловская область, а Краснодарский край – пятым).

Москва и Петербург являются лидерами и по относительному показателю – доле сборов, приходящейся на 2 п.п. увеличенного налога, в общей сумме поступлений НДФЛ по данному региону. В Москве это 4,3%, Санкт-Петербурге – 3,2%, на третьем месте – Краснодарский край (2,8%). В пятерку лидеров также вошли Костромская и Калининградская области: у них относительно высока доля дополнительного НДФЛ по ставке 15% в общей сумме подоходного налога, но в рублях объем поступлений сравнительно невелик.

Ранее 67% иркутян поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 12% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата – и все. Будут получать номинально не более 400 000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги». Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (71%).