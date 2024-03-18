Десятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отпраздновали в Иркутске

В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в Иркутске прошел концерт-митинг «Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Участниками регионального мероприятия, посвященного празднованию десятой годовщины с момента вхождения новых территорий в состав РФ, поддержке политики по защите интересов Российской Федерации, стали жители Иркутской области, представители власти региона, крупных предприятий, профсоюзных, молодежных и общественных организаций.

– Десять лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань под названием «Семья Российская Федерация». Очень важно, что жители этих территорий сами изъявили желание быть вместе с Россией, стать одной семьей. В 2022 году в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Сегодня Иркутская область помогает подшефному городу Кировску ЛНР. Каждый раз, когда мы туда приезжаем, слышим слова благодарности за поддержку. Сейчас все мы, вместе с жителями новых территорий, продемонстрировали сплоченность, желание идти одной дорогой и ставить общие цели. Вместе мы решим задачи любой сложности и вместе придем к нашей общей победе, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Участников торжественного мероприятия поприветствовали председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, российский космонавт, Герой Российской Федерации Александр Полещук, сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области Анатолий Стрельцов.

Собравшиеся на площади у Дворца спорта «Труд» спели Гимн России вместе Камерным хором Иркутской областной филармонии. На сцене выступили хореографические и вокальные коллективы.

В этот день мероприятия, посвященные 10-летию воссоединения Крыма с Россией, прошли во многих территориях Иркутской области. В образовательных организациях этой теме посвятили разговоры о важном, викторины, интеллектуальные игры, классные часы.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, результаты которого были опубликованы 18 марта: 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.