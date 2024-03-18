Праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске и Киренском районе при поддержке ИНК

Праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске и Киренском районе 19-23 марта. Генеральный партнером мероприятия выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

В Киренске мероприятие пройдет уже в третий раз. С жителями встретятся семейный психолог, автор книг для подростков Екатерина Мурашова (Санкт-Петербург), художница, картограф Катя Гущина (Нижний Новгород).

Для участников встреч запланированы лекции и мастер-классы19-21 марта на площадках Межпоселенческой библиотеки Киренского района, а также в КДЦ «Современник».

– В этот раз «День Ч» пройдет не только в городе, но и в Киренском районе, в деревне Макарово и селе Кривошапкино, где местные жители уже с нетерпением ждут встречи с организаторами и спикерами праздника, – рассказала директор МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район Оксана Унжакова.

В Иркутске эксперты «Дня Ч» встретятся с детьми и родителями 19-23 марта в Центральной детской библиотеке им. Ю.С. Самсонова, ЦСИ «Огонь», ТВЦ «Галерея Революция». Подробное расписание доступно по ссылке .

Вход на все встречи – бесплатный. Для иркутских мероприятий требуется предварительная регистрация.