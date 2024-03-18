Иркутская область заняла 19 место в России по размеру зарплат в ведущей отрасли

Специалисты добывающей отрасли в регионе зарабатывают 118 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Отрасль Зарплата в тыс. руб. 12 Красноярский край Добыча драгоценных металлов 145 19 Иркутская область Добывающая отрасль 118 21 Республика Бурятия Добыча драгоценных металлов 112 26 Новосибирская область IT и связь 101

Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если анализировать более детально, то в основном высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также солидными зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.

Второй по представленности стала отрасль «Госслужба», которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 12 регионах. В основном регионы, где отрасль «Госслужба» на находится лидирующих позициях, расположились в нижней части рейтинга. Замыкает первую троку по представленности отрасль «IT и связь», в 11 регионах она характеризуется высокими зарплатами. В целом во многих регионах самые конкурентоспособные зарплаты также зафиксированы в транспортной отрасли (пять регионов). Отрасль «Профессиональная и научная деятельность» и «Финансовые услуги» также являются самыми высокооплачиваемыми в пяти регионах каждая.