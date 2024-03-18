Иркутская область заняла 19 место в России по размеру зарплат в ведущей отрасли

Специалисты добывающей отрасли в регионе зарабатывают 118 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Отрасль
|
Зарплата в тыс. руб.
|
12
|
Красноярский край
|
Добыча драгоценных металлов
|
145
|
19
|
Иркутская область
|
Добывающая отрасль
|
118
|
21
|
Республика Бурятия
|
Добыча драгоценных металлов
|
112
|
26
|
Новосибирская область
|
IT и связь
|
101
Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если анализировать более детально, то в основном высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также солидными зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.
Второй по представленности стала отрасль «Госслужба», которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 12 регионах. В основном регионы, где отрасль «Госслужба» на находится лидирующих позициях, расположились в нижней части рейтинга. Замыкает первую троку по представленности отрасль «IT и связь», в 11 регионах она характеризуется высокими зарплатами. В целом во многих регионах самые конкурентоспособные зарплаты также зафиксированы в транспортной отрасли (пять регионов). Отрасль «Профессиональная и научная деятельность» и «Финансовые услуги» также являются самыми высокооплачиваемыми в пяти регионах каждая.