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Иркутская область заняла 19 место в России по размеру зарплат в ведущей отрасли

Специалисты добывающей отрасли в регионе зарабатывают 118 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Отрасль

Зарплата в тыс. руб.

12

Красноярский край

Добыча драгоценных металлов

145

19

Иркутская область

Добывающая отрасль

118

21

Республика Бурятия

Добыча драгоценных металлов

112

26

Новосибирская область

IT и связь

101

Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если анализировать более детально, то в основном высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также солидными зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.

Второй по представленности стала отрасль «Госслужба», которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 12 регионах. В основном регионы, где отрасль «Госслужба» на находится лидирующих позициях, расположились в нижней части рейтинга. Замыкает первую троку по представленности отрасль «IT и связь», в 11 регионах она характеризуется высокими зарплатами. В целом во многих регионах самые конкурентоспособные зарплаты также зафиксированы в транспортной отрасли (пять регионов). Отрасль «Профессиональная и научная деятельность» и «Финансовые услуги» также являются самыми высокооплачиваемыми в пяти регионах каждая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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