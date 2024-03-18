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Трещина шириной до 1,5 м образовалась на Байкале

Из-за тёплой погоды на льду Байкала образуются трещины. МЧС Иркутской области напоминает о необходимости учитывать ледовую обстановку при планировании пеших маршрутов.

<p>Фото МЧС по Иркутской области</p>

Фото МЧС по Иркутской области

– Потепление оказывает негативное влияние на структуру льда, приводит к появлению трещин, нажимов, торосов, – сообщают спасатели.

Так, на выходе из Усть-Ангинского залива в Ольхонском районе образовались две становые трещины от 10 до 80 см, от мыса Кадильный до Бугульдейки – становая трещина шириной до 1,5 м, открытая вода.

Ранее МЧС уже предупреждало о повсеместном ухудшении ледовой обстановки на Байкале и опасности выезда на лёд. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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