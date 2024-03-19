Новости

Банк "Приморье" продлил выдачу пенсионных карт по акции «Получите 3 000 за перевод пенсии в банк»

Банк «Приморье» продлевает срок выдачи пенсионных карт по акции до 30 июня 2024 года.

Период проведения Акции:

13.11.2023 – 30.06.2024 - для оформления новых пенсионных карт
13.11.2023 – 31.08.2024 - для зачисления пенсии

Условия Акции:

В период проведения Акции необходимо перевести зачисление пенсии на карту Банка "Приморье".

Правила выплаты вознаграждения:

Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно по 500 рублей за первых 6 зачислений пенсионных выплат. Максимальная сумма выплаты 3000 рублей.

Акция действует во всех офисах Банка.

Помимо выплаты вознаграждения, пенсионная карта Банка "Приморье" имеет ряд преимуществ.

  • 8% годовых на всю сумму остатка по счету
  • 8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 рублей)
  • Бесплатный выпуск и обслуживание
  • Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 60000 руб./мес., а в банкоматах Банка "Приморье" без ограничений.
    Подробности уточняйте по телефону 8 (800) 200-20-86 (звонок бесплатный) или по ссылке.
Реклама. Акционерный коммерческий Банк "Приморье". Банк "Приморье" erid:2VfnxvLamK6

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Выборы президента России - 2024
Владимир Путин избран президентом России
За кого голосовали жители Иркутской области?
Как голосовали жители Иркутской области на выборах 2024 года?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес