Альфа-Банк повысил ставку по вкладу в юанях до 5%

Альфа-Банк повысил ставку по Альфа-Вкладу в юанях на все сроки — до 5% и до 5,1% годовых для премиальных клиентов.

– Минимальная сумма вклада — от 500 юаней.Открыть вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка, – говорится в сообщении банка.

Хотя большая часть средств в российских банках сосредоточена в рублёвых инструментах, кредитные организации заинтересованы в привлечении средств в китайской валюте. В последнее время по банкам прокатилась новая волна повышения ставок по валютным вкладам в юанях. Так, 22 февраля о повышении ставок до 5,05% объявил ВТБ, 26 февраля до 4,5% РСХБ, 4 марта до 3% Азиатско-Тихоокеанский банк.

С февраля 2022 года юань стал альтернативой доллару и евро, он остается наименее рискованной валютой для вложений и диверсификации,поясняют эксперты: «В отличие от «недружественных» валют, вклады в юанях на начало 2024 г. дают примерно ту же защиту от падения рубля, что предлагали счета в долларах и евро. Но при этом у вкладов в юанях нет риска блокировки, комиссии за хранение, различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты».