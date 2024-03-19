Альфа-Банк наградил лучших российских студентов

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Эксперты ежегодно отбирают лучших студентов, которые получают гранты от Альфа-Банка. В этом году в жюри было 2 музыканта – Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

В рамках конкурса студенты рассказывают о своих выдающихся достижениях и увлечениях. Победители получают по 300 тысяч рублей и возможность стажировок и обучения. Программа помогает им осуществить мечты и добиться первых успехов в карьере.

Лауреатов конкурса выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. В этом году жюри рассмотрело более 2000 заявок из 100 вузов и 50 городов России. Среди участников – программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, психологи, физики, музыканты.

Карина Смирнова из Самарского филиала Московского городского педагогического университета – будущий психолог и действующий тренер с редкой специализацией – танцы с собаками (аджилити). Деньги Карина потратит на кинологическое обучение.

Андрей Сарилов из Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – эксперт в российско-китайских отношениях: пишет научные статьи и переводит с китайского и английского языка. Свой грант Андрей потратит на стажировку в Китае.

Павел Борисенко из Национального исследовательского университета ИТМО работает над собственным мобильным приложением, которое поможет переводить язык жестов для глухонемых в субтитры – во время видеозвонков. Грант он потратит на покупку ПО в области искусственного интеллекта и обучение.

Данил Косихин из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова потратит свой грант на разработку портативной нейрогарнитуры, работающей по принципу считывания альфа- и бетаритмов головного мозга, чтобы помогать людям.

Булат Минуллин из Казанской Государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова играет в ансамбле НеЗаМи, преподает нотную грамоту незрячим, а свой выигрыш потратит продвижение данного инклюзивного образования и приобретения необходимого материала для обучения.

Ярослав Смирнов из Новосибирского государственного университета имеет несколько патентов на исследование в области кардиохирургии, многократный призер международных олимпиад по хирургии. С помощью гранта Ярослав планирует разработать устройство адаптации искусственного сердца для детей.

Евгения Тягушева из Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва учится на педиатра и уже отмечена за профессиональные успехи в неонатологии и научную деятельность. Будущий неонатолог потратит свой грант на научную разработку определения нарушения сердечно-сосудистой системы у младенцев.

«С каждым годом в программе Альфа-Шанс участвует всё больше талантливых студентов. Мы верим, что с нашей поддержкой они реализуют свои самые смелые и яркие идеи, стартапы и мечты. Их научные исследования помогут решить важные задачи общества, а мы даем им шанс заявить о себе», – рассказал Алексей Гиязов, генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс.

Новый набор студентов организаторы объявят осенью. Подробнее о программе и победителях можно узнать на сайте проекта.