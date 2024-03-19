Зумеры из Иркутской области интересуются книгами по личной эффективности

Литрес изучил количество просмотров сайта и приложений книжного сервиса с различной литературой и выделил топ самых популярных жанров среди пользователей из Иркутской области, относящихся к разным поколениям: зумерам (до 24 лет), миллениалам (25-44 года) и поколениям X и бэби-бумерам (старше 45 лет) за 2023 год (с 1 января по 31 декабря).

Пользователи в возрасте до 24 лет чаще всего интересовались боевой фантастикой. Серебро – у зарубежной психологии, а бронза досталась литературе по личной эффективности.

Среди поколения Y (25-44 года) лидирует современная зарубежная литература. Строчкой ниже расположились современные детективы. Замыкают топ-3 исторические детективы.

Представители старшего возраста (от 45 лет) отдают предпочтение исторической фантастике. А на втором и третьем местах обосновались исторические детективы и боевое фэнтези соответственно.