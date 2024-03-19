Дальневосточный банк вошел в ТОП-15 финансовых учреждений по размеру сети дополнительных офисов

Дальневосточный банк вошёл в ТОП-15 финансовых учреждений по размеру сети дополнительных офисов на территории Дальневосточного федерального округа по версии финансового маркетплейса Brobank. Из 55 региональных кредитных организаций он стал 11. Рейтинг был сформирован, исходя из данных, представленных на сайте ЦБ РФ.

«Для регионального банка наличие развитой сети комфортных многофункциональных офисов и банкоматов – очень важная характеристика, которая во многом определяет качество обслуживания клиентов. Учитывая это, в начале апреля в Новосибирске состоится официальное открытие офиса нового класса, оснащённого по последнему слову техники и эргономики, чтобы обеспечить нашим клиентам максимальный уровень комфорта и лучший сервис», - прокомментировал Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк».