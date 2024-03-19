11% соискателей из Иркутской области пропадают после получения приглашения на работу

Аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix в рамках совместного исследования проанализировали обезличенные данные по 3,7 млн случаев несостоявшегося трудоустройства, и выяснили самые частые причины в целом по стране и в Иркутской области, в частности.

Не хватает навыков или квалификации

В целом по России наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года стало несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии – почти треть (32%) от общего числа всех отказов. В Иркутской области эта причина также находится на первом месте по числу отказов (45%), однако в регионе, как и по стране в целом, доля таких отказов от года к году снижается (-2% относительно 2022 года в Приангарье, и -6,6% в России).

То, что работодатели реже отказывают соискателям из-за недостаточной квалификации, эксперты считают хорошим трендом на фоне дефицита персонала. «Компании осознают ограничения и теперь все чаще готовы брать на работу перспективных замотивированных кандидатов, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании. Тем более сейчас так много инструментов для обучения», – отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix

Чаще всего из-за несоответствия требованиям вакансии отказывали работодатели из добывающей отрасли (72,3% от всех причин), а также в образовательных учреждениях и EdTech (61,1%), в энергетических компаниях (61,0%).

С точки зрения конкретных профессий, в категории белых воротничков чаще получали отказы из-за недостаточной квалификации продюсеры (72%), SMM-менеджеры (70%) и системные инженеры (60%). Среди синих воротничков – операторы станков с числовым программным управлением (93%) и электромонтажни (60%).

Соискатели пропадают после приглашения на работу

В целом по стране наиболее серьезно изменилась ситуация с гостингом (когда кандидат пропадает после получения предложения о работе или не приходит в первый рабочий день). Согласно аналитике hh.ru и Talantix, в 2023 году количество таких случаев выросло на 107%, то есть, в два раза, и это практический каждый восьмой случай несостоявшегося трудоустройства (12,9%).

В Иркутской области 11% кандидатов, которые прошли собеседование и получили оффер, в дальнейшем не вышли на работу или перестали выходить на связь с представителями компании. Доля таких случаев по сравнению с предыдущим годом выросла в области на 1%.

Чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из области здравоохранения и социальных услуг (18,0% отказов в трудоустройстве в этой отрасли связаны с таким поведением кандидатов), а также компании оптовой и розничной торговли (17,3%), девелоперы (16,5%), HoReCa (15,7%) и из ЖКХ (14,2%).

Любопытно, что среди линейного и рабочего персонала гостинг наиболее распространен у автослесарей (35,8%), токарей (27,3%) и водителей (20,1%), среди белых воротничков и узких специалистов – у тестировщиков (28,3%), фармацевтов (20,3%) и страховых агентов (19,8%).

Не устраивают условия работы

Условия работы (например, график, место работы, тип занятости и др.) повлияли на 8% отказов россиян от оффера, в Иркутской области на их долю приходится 11% случаев, причем по сравнению с предыдущим годом это реже стало являться поводом для отказа от трудоустройства в регионе (-4% по сравнению с 2022).

Неинтересна вакансия или компания

Стоит отметить, что в стране увеличилось и количество случаев, когда кандидат отказывается от предложения, поскольку ему неинтересна компания или вакансия – таких случаев в 2023 году в целом по России стало больше на 69% относительно предыдущего года, хотя на их долю приходится не так много, только 9,1% от всех случаев, когда кандидат не вышел на работу.

В Иркутской области это четвертая по частоте причина отказов соискателей от вакансии, которая первоначально их заинтересовала (7% случаев, за год доля выросла на 1%).

Чаще всего по этой причине теряют интерес к работе соискатели из сферы розничной торговли и ремонта автотранспортных средств (16%).

Действующие работодатели не отпускают

Еще одна причина несостоявшегося трудоустройства, на которую стоит обратить внимание – это контроффер, то есть предложение новых условий от текущего работодателя для сотрудника, который пожелал уйти в другую компанию. Несмотря на то, что данное основание не входит в топ популярных, тем не менее, все чаще компании остаются без нового сотрудника, на которого они рассчитывали, из-за того, что прежние работодатели смогли «перекупить» его обратно. Доля контрофферов от всех причин отказов составила 2,4% в целом по стране, и за год выросла на 0,7%. В Иркутской области на их долю в прошлом году пришлось 3%.

Наиболее острая борьба за соискателей при помощи встречных предложений от текущего работодателя развернулась в строительной отрасли и водоснабжении (по 4,1% от всех причин отказов), а также в оптовой и розничной торговле (3,4%). Наиболее часто контроффер получали кандидаты на позиции разнорабочих (13,6%).