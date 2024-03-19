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«Цифра банк» запустил вклад с эффективной ставкой 17% годовых в рублях

«Цифра банк» 12 марта 2024 года запустил новый вклад «Эффективный» для клиентов физических лиц.

Процентная ставка по вкладу - 13,85% годовых в рублях. Вклад открывается на 1095 дней. 

– За счет ежемесячной капитализации процентов по вкладу, эффективная ставка по вкладу достигает 17% годовых. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей. Клиент может открыть не более одного вклада «Эффективный». В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%, – говорится в сообщении банка.

С более подробной информацией по тарифу «Эффективный» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке:  https://new.cifra-bank.ru/deposits/

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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