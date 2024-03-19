Снижение объема наличных у россиян бьет рекорды

За январь 2024-го он сократился на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн – рекорд с марта 2022-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

Россияне начали активно возвращать деньги в банки. В январе объем наличных в обращении с учетом средств в кассах кредитных организаций упал на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным снижением с марта 2022-го, следует из статистики ЦБ. В регуляторе «Известиям» подтвердили эти данные.

Как правило, в январе объем наличных в обращении сезонно сокращается, сообщили в пресс-службе ЦБ. К этому времени часть средств, которую потратили в декабре накануне праздников, поступает в банки после инкассации выручки предприятий розничной торговли.

Однако в январе 2024-го приток наличных в кредитные организации действительно был намного выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подчеркнули в регуляторе. Там пояснили: во многом это связано с привлекательными ставками по вкладам на фоне роста ключевой. В декабре прошлого года ЦБ повысил ее до 16%, а в феврале нынешнего сохранил на прежнем уровне.

Ранее ВЦИОМ заявил, что доверие россиян банковским вкладам растет. Если в июне прошлого года не было даже намека на консенсус в отношении того, где хранить сбережения, то в последующие месяцы он явно наметился: доля считающих, что свободные деньги лучше положить в банк, стала стабильно превосходить долю сторонников противоположной точки зрения («деньги из банков лучше забрать» (38-47% vs. 26-33% в июле-декабре 2023 г.). В новом году россияне сохраняют приверженность своему мнению: в ходе январского опроса почти каждый второй ответил, что накопления лучше положить в банк (47%, + 8 п.п. с января 2023 г.), каждый четвертый – что там им не место (27%, -12 п.п.). Несмотря на положительную динамику, вопрос о том, что делать со сбережениями, у многих по-прежнему вызывает неопределенность – процент затруднившихся с ответом варьируется в течение последнего года от 22 до 29%.