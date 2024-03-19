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К ямочному ремонту дорог приступили в Иркутске

В порядок приведено более 10 участков. Об этом рассказали в мэрии.

В настоящее время литым асфальтом устранены деформации на Объездной дороге в Ново-Ленино, на улицах Розы Люксембург, Дмитрия Донского, Аларской, Ширямова, Верхней Набережной. За выходные частично отремонтированы Маршала Конева и бульвар Рябикова.

Продолжается механическая и ручная очистка от снега и мусора проезжей части: в субботу и воскресенье она была организована на Розы Люксембург, Ярославского, 18-м Советском переулке, Сеченова, Захарова, Генерала Доватора, Трактовой, Норильской, Гоголя, Салацкого, Фаворского, Рабочей, Сурнова, Байкальской, Дзержинского, Каландаришвили, Некрасова, Карла Либкнехта, Александра Невского, Лыткина, 4-ой Советской, Марата, Свердлова, Фурье, Декабрьских Событий, Желябова, Тимирязева, Партизанской, Горной, Подгорной, Борцов Революции, Бульваре Гагарина.

Специалисты провели уборку пешеходных переходов, тротуаров и газонов на Авиастроителей, Мира, Лермонтова, Жуковского, Трактовой, Сергеева, Олонской, Иркутной, Николая Вилкова, Набережной Иркута, Полярной, Баумана, Сибирских Партизан, Воровского, Советской, Ширямова, Седова, 30-й Дивизии, Грязнова, Степана Разина, Депутатской, Тимирязева и других улицах.

Снег вывозили на Маяковского, Боткина, Юрия Тена, Трилиссера, Литейном, Щапова, Поленова, Советской, Освобождения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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