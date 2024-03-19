Искусственный интеллект на Байкале

В Иркутске создадут центр изучения искусственного интеллекта.

Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Сбер, Правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет объединили усилия по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве был подписан 16 марта губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, первым заместителем председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и ректором ИРНИТУ Михаилом Корняковым. Стороны, в частности, договорились о создании Байкальского центра изучения искусственного интеллекта. Чем займется центр? В каких сферах искусственный интеллект изменит жизнь иркутян? И как цифровая трансформация уже коснулась бизнеса в регионе? Газета Дело узнала подробности.

Сбер, Правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет объединили усилия по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе. Фото: Андрей Фёдоров

Делать жизнь лучше

По словам Александра Ведяхина, Иркутская область сегодня активно развивается, уделяя особое внимание внедрению цифровых навыков, инструментов, решений, которые идут на благо жителей региона. По его мнению, Байкальский центр изучения искусственного интеллекта позволит значительно расширить применение цифровых технологий и повысить качество сервисов.

«Главными направлениями научно-исследовательской деятельности Байкальского центра станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. В этом году центр займется проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий. Еще одно важное направление – прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий», – рассказал Александр Ведяхин.

«Цифра» идет на пользу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил о новом национальном проекте «Экономика данных». Президент России Владимир Путин анонсировал его в недавнем Послании Федеральному Собранию. В рамках нацпроекта будут решаться задачи по формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

«У нас разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Иркутской области, в которой также отражены технологии искусственного интеллекта. Уверен, что в нашем сотрудничестве мы найдём действенные механизмы, чтобы реализовать новые практики на базе искусственного интеллекта на территории региона», – прокомментировал Игорь Кобзев.

Губернатор считает, что новые технологии призваны делать жизнь людей проще и комфортнее. Искусственный интеллект может помогать во всем – от записи на прием к врачу до выстраивания графиков работы общественного транспорта – так, чтобы автобусы приходили вовремя. «Мы сейчас лишь в начале этого пути. Пока сосредоточимся на здравоохранении, транспортной доступности, климатических изменениях – тех направлениях, которые считаем наиболее перспективными с точки зрения обратной связи от жителей. Затем подведем итоги и сформируем повестку на 2025-2026 годы», – пояснил глава региона.

Александр Ведяхин (слева), Игорь Кобзев ( в центре), Михаил Корняков (справа). Фото: Андрей Фёдоров

Ставка на молодые кадры

Работать Байкальский центр изучения искусственного интеллекта будет на базе ИРНИТУ. По мнению губернатора Игоря Кобзева, качественная подготовка кадров в этой отрасли сегодня крайне необходима: «Иркутск – город студенческий, у молодежи много потенциала. Правительство региона, бизнес заинтересованы в компетентных специалистах».

К слову, в ИРНИТУ уже реализуются две профильные образовательные программы: англоязычный бакалавриат «Искусственный интеллект и компьютерные науки» и магистратура на русском языке «Искусственный интеллект». Студенты и выпускники решают практические задачи для разных отраслей промышленности региона: авиационной, алюминиевой, геологоразведочной.

В преподавании применяется комплекс современных цифровых технологий, таких как платформа Kaggle, объединяющая сообщество экспертов по искусственному интеллекту; сервис Colaboratory, снимающий входные барьеры по ограничению технических и программных ресурсов для изучения искусственного интеллекта; платформы для онлайн-обучения.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков считает, что подписанное соглашение позволит расширить стратегическое сотрудничество в образовательной, исследовательской и проектной деятельности. «Наша совместная работа позволит объединить знания, опыт и интеллектуальные ресурсы для создания новых технологий и цифровых сервисов, что будет способствовать развитию экономики региона и улучшению качества жизни людей».

Фото: Андрей Фёдоров

По цифровому пути

Как Тимбермаш Байкал меняется благодаря технологиям

За развитием цифровых технологий – будущее. И многие иркутские компании уже убедились в этом на собственном опыте. Более шестидесяти предприятий региона проходят цифровую трансформацию под кураторством Сбера. Один из ярких примеров – компания Тимбермаш Байкал.

Тимбермаш Байкал – крупнейший игрок на региональном рынке поставок дорожно-строительной и карьерной техники, а также техники для лесной и сельскохозяйственной отраслей. Бизнес проходит цифровую трансформацию, обучая ключевых сотрудников цифровым навыкам в СберУниверситете, меняя процессы в компании, запуская гибкие подходы к разработке.

Совместно со Сбером был создан офис цифровой трансформации, запущены Agile команды, что позволило сократить время выхода продуктов на рынок до двух раз, запущены основные проекты клиента: интернет-магазин, CRM на базе 1С ERP, а также телематическая система удаленного мониторинга техники – отечественная разработка, позволяющая оценить нагрузку, расход топлива, производительность машин.

Фото: Андрей Фёдоров

В совместных планах на 2024 год интегрировать в существующие инструменты новые способы оплат от Сбера, объединить цифровые решения компании в одну экосистему.

Как отметил заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, цифровая трансформация предприятий – это ситуация win-win. «Мы хотим развивать бизнес наших клиентов, наша задача – чтобы их доходы росли. А это в свою очередь, хорошо и для региона, ведь вместе с ростом выручки, прибыли компаний растут и налоговые отчисления».

Иркутск. Фото: Андрей Фёдоров

Наука для промышленности

Как разработки ИРНИТУ в сфере ИИ уже помогают предприятиям

ИРНИТУ не первый ведет научно-исследовательскую деятельность в направлении искусственного интеллекта. Так, доцент лаборатории сетевых систем и ИТ-инфраструктуры Владимир Мироненко создал софт для обнаружения дефектов в деталях на основе искусственного интеллекта.

В сферу научных интересов Владимира Мироненко входят разработки с применением машинного зрения. Ученый использовал технологии искусственного интеллекта для дефектоскопии авиационных деталей. Результатом исследования стала программа, для работы которой достаточно обычной видеокамеры и компьютера. При наведении объектива на объект система автоматически распознает местоположение, тип и количество дефектов. Если с деталью все в порядке, на это укажет зеленый индикатор. В случае обнаружения неполадок оператор увидит красную сигнальную метку.

Как сообщает пресс-служба вуза, работа над проектом велась в рамках Программы «Приоритет 2030». В конце 2023 года коллектив разработчиков получил свидетельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ. Софт уже успешно протестировали на реальных авиационных деталях. Однако, по словам Владимира Мироненко, сфера применения программы гораздо шире. «Система может заинтересовать производителей многих объёмных изделий, например, автомобилей, детских игрушек и даже компаний, продающих куриные яйца. Мы можем не только продавать лицензию на использование программы, но и обучать работе с ней», – поделился доцент ИРНИТУ.