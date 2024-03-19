Строительство детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске идут с опережением графика

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 марта проверил ход строительных работ детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске. Работы по строительству нового здания идут с опережением графика, общая строительная готовность на сегодняшний день составляет 56%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Строительство детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №10» на 500 посещений в смену началось в октябре 2022 года и по контракту должно завершиться в 2025 году. Медицинское учреждение возводят в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

На строительство выделено более 1,1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Срок сдачи объекта – 2025 год.

– Ход работ идет неплохими темпами. В первую очередь нам необходимо создать доступные условия, поэтому поручил проработать вопрос с остановочными павильонами для общественного транспорта и парковочными местами. Данные вопросы будут вынесены на градостроительный совет. Также поручил рассмотреть вопрос приобретения дополнительного диагностического оборудования и создания на базе поликлиники центра охраны здоровья. Новая детская поликлиника – это полноценный медицинский кластер, и мы стремимся к тому, чтобы подобные учреждения были созданы во всех районах, – сказал Игорь Кобзев.

В основном блоке выполнены работы по устройству монолитного каркаса половины здания, по устройству фундаментов и диафрагм жесткости. Сейчас строители ведут работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок и ограждающих конструкций. Начаты работы по устройству стояков внутренних инженерных сетей и монтажу коробов вентиляции.

В основном 8-этажном блоке разместят отделение неотложной помощи, клинико-диагностическую и бактериологическую лаборатории, педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения. Главврач медучреждения Сергей Есев рассказал, что в поликлинике также будет оборудован бассейн для медицинской реабилитации детского населения.

В полном объеме выполнен монолитный каркас блока №2, где будут размещены подземный гараж, прачечная, комнаты отдыха для персонала и другие вспомогательные помещения. В этом блоке строители на 100 % выполнили наружные стены и внутренние перегородки из кирпича. Продолжаются работы по устройству подкровельного покрытия и конструкции кровли.