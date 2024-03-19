Кто в Иркутске может зарабатывать от 150 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 71 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта в Иркутске.

В Иркутске в марте больше всего готовы платить оператору тягово-тормозной машины. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия инженера по строительному контролю с зарплатой 120 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование и опыт работы от трех лет.

На третьем месте – менеджер по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт продаж В2В. Работодатель обещает корпоративную мобильную связь и обучение.

В рейтинг также вошли вакансии монтажника металлоконструкций с зарплатой до 100 тыс. рублей и инженера-технолога с зарплатой от 90 тыс. рублей.

В марте в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Кирове, Хабаровске, Томске, Пензе в топе зарплатных предложений марта – врачи.

Во Владивостоке среди лучших по оплате – вакансия инженера связи, в Ижевске – главного бухгалтера, в Хабаровске – заместителя генерального директора, в Астрахани – главного инженера, в Липецке – агронома-садовода, в Саратове – руководителя швейного производства.