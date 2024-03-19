Выбрать территорию для благоустройства жители Иркутской области смогут онлайн

В России проходит четвертое всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

До 30 апреля 2024 года жители Иркутской области могут выбрать понравившиеся проекты благоустройства на сайте 38.gorodsreda.ru. Там же можно ознакомиться с описанием проектов.

Накануне председатель правительства РФ Михаила Мишутин провел совещание с вице-премьерами, на котором отметил, что вопросам формирования комфортной городской среды уделяется пристальное внимание.

По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, жители Приангарья демонстрируют все большую вовлеченность в отбор территорий для благоустройства.

– В первый год проведения всероссийского онлайн-голосования, в 2021 году, участие в нём приняли около 117,7 тысячи человек. В 2022 году эта цифра увеличилась до почти 120,4 тысячи человек, а в 2023 году своё решение выразили уже более 169 тысяч жителей, – сообщил Игорь Кобзев.

Принять участие в голосовании за благоустройство общественного пространства может любой житель региона старше 14 лет. Помимо онлайн-голосования на сайте, проголосовать можно с помощью волонтёров, которые продемонстрируют объекты, выставленные на голосование, в общественных местах муниципалитетов-участников. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

Напомним, что в Иркутской области на голосование представлен 61 дизайн-проект благоустройства территорий в 18 муниципальных образованиях: городах Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске, Тулуне, Вихоревке, Усолье-Сибирском, Нижнеудинске, Байкальске, Шелехове, Зиме, Усть-Илимске, Черемхово, Железногорске-Илимском, Тайшете, Усть-Куте, а также в Марковском муниципальном образовании и Хомутовском сельском поселении.