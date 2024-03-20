Предлагаемые зарплаты в Иркутской области выросли на 31% за год

Служба исследований hh.ru проанализировала как изменились средние предлагаемые зарплаты в Иркутской области по итогам февраля.

Средняя предлагаемая зарплата в России по итогам февраля 2024 года составила 60,2 тысячи рублей, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 34% (с 45 тыс. рублей в феврале 2023). В Иркутской области динамика зарплатных предложений была сопоставимой: +31% в феврале 2024 относительно февраля 2023 (текущий уровень средних предлагаемых зарплат в области – 62,4 тысячи рублей).

Наиболее высокие зарплаты работодатели готовы сейчас платить специалистам из сфер добычи сырья (148,2 тыс. рублей в среднем), сельского хозяйства (144,3 тыс. рублей), специалистам по транспорту, логистике и перевозкам (122,4 тыс. рублей).

Кроме того, в топ-10 высокооплачиваемых специалистов в Иркутской области, на основании средних предлагаемых зарплат, входят строители, высший и средний менеджмент, производственники, рабочий персонал, мастера по ремонту и обслуживанию автотранспорта, специалисты по стратегиям и инвестициям, а также ИТ-специалисты.

Наиболее низкие зарплаты в регионе предлагают специалистам из сфер безопасности (37,3 тыс. рублей, в среднем), ресторанно-гостиничной сферы (39,9 тыс. рублей).

Топ-10 высокооплачиваемых специалистов в Иркутской области в феврале (на основании средних предлагаемых зарплат)