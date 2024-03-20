Предлагаемые зарплаты в Иркутской области выросли на 31% за год

Служба исследований hh.ru проанализировала как изменились средние предлагаемые зарплаты в Иркутской области по итогам февраля.
Средняя предлагаемая зарплата в России по итогам февраля 2024 года составила 60,2 тысячи рублей, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 34% (с 45 тыс. рублей в феврале 2023). В Иркутской области динамика зарплатных предложений была сопоставимой: +31% в феврале 2024 относительно февраля 2023 (текущий уровень средних предлагаемых зарплат в области – 62,4 тысячи рублей).
Наиболее высокие зарплаты работодатели готовы сейчас платить специалистам из сфер добычи сырья (148,2 тыс. рублей в среднем), сельского хозяйства (144,3 тыс. рублей), специалистам по транспорту, логистике и перевозкам (122,4 тыс. рублей).
Кроме того, в топ-10 высокооплачиваемых специалистов в Иркутской области, на основании средних предлагаемых зарплат, входят строители, высший и средний менеджмент, производственники, рабочий персонал, мастера по ремонту и обслуживанию автотранспорта, специалисты по стратегиям и инвестициям, а также ИТ-специалисты.
Наиболее низкие зарплаты в регионе предлагают специалистам из сфер безопасности (37,3 тыс. рублей, в среднем), ресторанно-гостиничной сферы (39,9 тыс. рублей).
Топ-10 высокооплачиваемых специалистов в Иркутской области в феврале (на основании средних предлагаемых зарплат)
|
Профессиональная область
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб.
|
Добыча сырья
|
148220
|
Сельское хозяйство
|
144330
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
122430
|
Строительство, недвижимость
|
118551
|
Высший и средний менеджмент
|
114682
|
Производство, сервисное обслуживание
|
112873
|
Рабочий персонал
|
107920
|
Автомобильный бизнес
|
95332
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
87362
|
Информационные технологии
|
61833