БКС: Давление на рубль оказывают возросшие бюджетные расходы

Рубль во вторник, 19 марта, понёс ощутимые потери. Пара USD/RUR закрылась на Мосбирже на уровне 92,64 руб. (+0,79%).

Эксперты БКС отмечают, ситуация на российском валютном рынке по-прежнему в основном определяется экспортными поступлениями валюты, а также спросом на нее со стороны импорта и вывода капитала за рубеж. Сокращение экспорта в количественном выражении может постепенно компенсироваться не только проблемами с импортом, но и ощутимым подорожанием нефти, которое произошло за последние месяцы.

– Давление на рубль способны продолжать оказывать существенно возросшие в этом году бюджетные расходы. В то же время его курс сдерживается от устойчивого снижения жесткой денежно кредитной политикой, а также большой долей валютной выручки, которую экспортеры обязаны продавать на внутреннем рынке, – подчеркивают аналитики.

Ранее эксперты БКС прогнозировали, что доллар в этом году будет выше 100 рублей, а снижение рубля начнётся во втором квартале. Их позиция заметно расходится с прогнозами большинства аналитиков, которые ожидают средний курс доллара на уровне 86,6 руб.