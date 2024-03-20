Проект страхования ИИС-3 на сумму в 1,4 млн рублей подготовили сенаторы

Сенаторы РФ разработали проект федерального закона, направленный на создание системы возмещения стоимости имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

«Законопроект разработан во исполнение инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученной в послании Федеральному Собранию, в соответствии с планом работы по реализации послания, подготовленным по поручению Валентины Матвиенко», – отметил сенатор.

По его словам, документом предлагается создать механизм компенсирования стоимости имущества, учитываемого на ИИС, открываемых с 1 января 2024 года, с установлением максимальной суммы компенсационной выплаты в размере 1,4 млн тысяч рублей на гражданина.

«В случае если брокер, у которого хранятся ценные бумаги гражданина, обанкротится, человек получит соответствующую компенсацию из гарантийного фонда», – сказал сенатор.

Законопроект устанавливает правовые, финансовые и организационные основы функционирования такого механизма компенсации стоимости имущества, включая денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы и т. д.