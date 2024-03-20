Две трещины образовались на льду Байкала

Потепление быстро разрушает ледовый покров.

«Учитывайте, что на выходе из Усть-Ангинского залива образовались две становые трещины от 10 до 80 см. От мыса Кадильный до Бугульдейки – становая трещина шириной до 1,5 метров», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Если вы отправляетесь в путешествие в одиночку или в составе туристической группы, нужно зарегистрироваться в МЧС не менее, чем за 10 дней до выхода на маршрут. Сделать это можно на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области, заказным письмом или лично.