Рубль продолжает показывать стабильность

За прошедшую неделю курс USDRUB_TOD практически не поменялся. Рост составил символические 0,3% и в настоящее время торги ведутся на уровне 92,05 руб. за доллар. Об этом рассказал Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

Главной новостью за неделю стали прошедшие в РФ президентские выборы. Перед голосованием участились атаки дронов на российские НПЗ. Так, в ночь на 12 марта были атакованы семь регионов РФ, в том числе НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области, также дронами были атакованы две установки для переработки нефти на территории НПЗ «Рязаньнефтепродукт», которые обеспечивают 70% мощности завода (сам завод обеспечивает около 5% нефтепереработки в РФ), в Ленинградской области был сбит беспилотник, пытавшийся атаковать предприятие «КИНЕФ», в Ростовской области были подавлены беспилотники, упавшие на территорию Новошахтинского НПЗ.

Это не могло не сказаться негативно на курсе рубля. Во вторник, 12 марта, курс рубля опустился на 1,4%, в пятницу снижение курса составило уже почти 1,5%.

Но уже после проведения выборов и оглашения результатов снятие неопределенности несколько исправило сложившуюся ситуацию — на торгах в понедельник USDRUB_TOD снизился на 0,87%, сформировав локальный минимум на отметке 91,3. Мы не считаем, что текущая ситуация с ремонтами НПЗ будет оказывать критическое влияние на курс рубля.

На текущей неделе Росстат опубликовал статистику по индексу потребительских цен за февраль. По данным ведомства, в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года индекс потребительских цен составил 100,68%, по сравнению с декабрем 2023 года — 101,55% (в феврале 2023 года — 100,46%, по сравнению с декабрем 2022 года — 101,30%). К февралю 2023 года индекс составил 107,69, это означает, что инфляция еще выросла и в настоящее время составляет 7,7%.

Согласно же последней оценке инФОМ за период с 1 по 12 марта 2024 года, инфляционные ожидания продолжили снижаться. Ожидаемая инфляция составила 11,5%, в то же время наблюдаемая инфляция составила 14,8%. В ближайшую пятницу состоится второе в текущем году заседание Банка России. Принимая во внимание последние данные Росстата, мы ожидаем сохранения ставки на прежнем ограничительном уровне 16%.

Ключевым фактором, влияющим на курс, продолжает оставаться ситуация со счетом текущих операций (СТО). В феврале цифры начали улучшаться. Согласно оценкам за февраль, СТО составил $5,2 млрд — это на 15,5% выше январского уровня. Улучшение СТО произошло, в первую очередь, за счет торгового баланса, поскольку баланс услуг и баланс первичных и вторичных доходов остались отрицательными. Профицит торгового баланса составил $9,1 млрд и все благодаря росту экспорта, который увеличился на 10,4%, составив в феврале $31,9 млрд. Это позитивная новость для рубля. Вместе с тем не стоит забывать, что со следующего месяца РФ ограничивает экспорт нефти в рамках добровольного соглашения ОПЕК+.

Техническая картина в USDRUB_TOD несколько поменялась. Учитывая отсутствие пробоев вниз, паттерн «флаг», о котором мы говорили в нашем обзоре от 5 марта, больше недействителен. В настоящее время цена вновь находится в восходящем ценовом канале с целью 93,90 руб.