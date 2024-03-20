Четверо школьников из Иркутской области построили «Город будущего» в детском центре «Океан» во Владивостоке

На площадке Всероссийского детского центра «Океан» завершилась тематическая программа «Лифт в будущее» от МТС и Благотворительного фонда «Система». В течение трех недель подростки со всей России знакомились с технологиями создания комфортной городской среды – ИТ-решениями МТС на базе Big Data, интернета вещей, искусственного интеллекта и видеоаналитики. Четверо школьников из Иркутска и Ангарска вместе с другими подростками приняли участие в создании макета «Города будущего», который они презентовали экспертному жюри.

Эксперты цифровой экосистемы МТС провели для ребят серию теоретических и практических занятий на тему умного города. Подросткам не просто рассказали о цифровых городах и технологиях, но и продемонстрировали реальные проекты, успешно реализованные МТС в Приморском крае – умные скверы и парки, систему цифровой недвижимости в эко-хаусе «Пастораль», показали, как составляется цифровой портрет туриста и чем он может помочь в развитии сферы гостеприимства в Приморье.

Используя полученные от экспертов знания, участники смены «Лифт в будущее» построили полноценный город с развитой инфраструктурой. Помимо жилых комплексов, в нем есть аэропорт, вокзал, больница с вертолётной площадкой, школа, университет, развлекательный, торговый и деловой центр, музей, аквапарк, кинотеатр и даже безопасная АЭС нового поколения. При строительстве города ребята сделали акцент на технологии создания комфортной городской среды с помощью цифровых решений. Так, в «Городе будущего» курсирует умный транспорт и работает умное освещение, в жилых комплексах организован вход по биометрии и повсеместно внедрена система «Умный дом», общественные пространства охраняются с помощью интеллектуальных камер, а роботы доставляют товары из торговых центров.

Креативно подростки подошли и к архитектуре – в городе представлены кафе в форме зеленого кота, где посетители могут пообщаться с гипоаллергенными животными, ресторан в образе дамы в пышной юбке и аэропорт в форме четырехлистного клевера.

Большое внимание ребята уделили экологическим трендам: в городе применяются альтернативные источники выработки энергии, вертикальное и крышное озеленение и даже работают фонари, насыщающие растения кислородом. Отдельно подростки сделали упор на инклюзивность и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также на большое количество коворкингов для комфортной удалённой работы.

«Участие в программе «Лифт в будущее» произвело на меня огромное впечатление. Очень понравились лекции, направленные на профориентацию, благодаря которым я определилась с будущей профессией – решила стать архитектором. Мы с командой очень сплотились и отлично провели время, узнали много полезных лайфхаков и технологичных решений. Я хотела бы повторить этот опыт снова», — делится впечатлениями 16-летняя участница смены из Иркутска Ксения Лукошкова.

«Технологическое просвещение подростков – одна из важных задач для региона, так как именно сегодняшние школьники в будущем будут формировать облик страны и Иркутска в том числе. Благодаря работе с экспертами МТС и других компаний, ребята смогли в интересной форме познакомиться с современными технологиями, которые и помогут создавать комфортные условия, обеспечивать безопасность и улучшать экологию. Уверен, что наполнение программы смены в «Океане» не только вдохновило ребят из Иркутска и Ангарска на получение будущей профессии, но и развило у них практические навыки проектной деятельности», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.