«Тинькофф банк» и Сбербанк создадут прямой канал экстренного межбанковского взаимодействия

С его помощью можно будет оперативно решать сложные ситуации, с которыми сталкиваются клиенты двух банков. Об этом ТАСС сообщили представители кредитных организаций.

«Мы пришли к идее создать ситуационный центр, чтобы на системном уровне решать в оперативном режиме сложные ситуации, с которыми сталкиваются клиенты "Тинькофф" и Сбера. С нашей стороны пилот практически готов к запуску. Совокупно клиентская база двух крупнейших банков страны составляет все платежеспособное население России, и объединение усилий позволит, по нашим предварительным оценкам, решать сотни тысяч клиентских вопросов в месяц на миллиарды рублей», – отметил представитель «Тинькофф банка».

Ранее Сбер, правительство Иркутской области и Иркутский национальный исследовательский технический университет объединили усилия по развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе. Стороны, в частности, договорились о создании Байкальского центра изучения искусственного интеллекта.