Новая стратегия развития России открывает экономические перспективы для регионов

В Москве прошло совещание по обновлению стратегии пространственного развития страны. Её провел премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. В центре внимания оказалась задача устранения диспаритета между регионами по экономическим и социальным показателям. Основной акцент новой стратегии — стимулирование экономического развития, чтобы раскрыть потенциал отдаленных территорий.

– Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест – в приоритете. Это связано и со строительством жилья, и с возведением новых социальных объектов, – отметил после совещания губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он напомнил, президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию особо подчеркнул важность благоустройства и улучшения условий жизни в малых городах и сельских районах. Именно это направление и должно стать ключевым в планах модернизации страны.

Олег Дерипаска, известный предприниматель, ранее также высказывался о необходимости сфокусировать внимание на развитии перспективных областей, таких как Сибирь и Краснодарский край, подчеркивая их огромный неиспользованный потенциал. По его мнению, четко выстроенная инфраструктура и привлечение инвестиций могут кардинально изменить ситуацию в пользу России на фоне быстро растущих азиатских рынков и изменения глобальной экономической конъюнктуры.