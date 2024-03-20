ПСБ: Давление на рубль должно ослабнуть

Вчера наблюдался очередной всплеск спроса на валюты и повышенная волатильность на валютном рынке: несмотря на активные продажи экспортной выручки экспортерами в первой половине дня, рубль поступательно, хотя и умеренными темпами терял позиции к основным валютам, лишь ближе к концу торгов импульс к ослаблению ослаб, отмечает Евгений Локтюхов, ПСБ:

– В результате рубль растерял большую часть приобретений понедельника: курс доллара поднялся выше отметки 92,5 руб., евро - 100 руб., а юань - 12.8 руб. Откат российской валюты происходил несмотря на развитие роста нефтяных котировок (Brent вчера превысила 87 долл./барр.) и отчасти был вызван новыми санкционными опасениями, на наш взгляд, не вполне обоснованными, и ожиданиями сохранения в краткосрочной перспективе слабости на российских фондовых рынках.

В целом движение курса доллара последних дней укладывается в сценарий волатильной консолидации "под" важной зоной сопротивления 93-93,5 руб. Учитывая активность экспортеров, которая преимущественно останется неплохой до налоговых выплат 28 марта, жесткую политику ЦБ и благоприятную ситуацию на нефтяном рынке, пока не ждем закрепления доллара выше. Рассчитываем на ослабление давления на рубль. Целевым по американской валюте на среду видим диапазон 91,5-93 руб.