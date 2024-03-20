Туроператоры Иркутской области планируют заключить на Международной выставке туризма и гостеприимства MITT около 30 соглашений

На Международной выставке туризма и гостеприимства MITT, которая проходит с 19 по 21 марта в Москве, Иркутск и Иркутская область представлены 26 туроператорами. На стенде региона организован виртуальный квест-маршрут для посетителей «Великий чайный путь», распространяется каталог «Байкал начинается с Иркутска», где собрана информация о туристических маршрутах и событийных мероприятиях.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках выставки туристический потенциал Иркутской области был презентован делегации КНР. Представители агентства по туризму региона, информационно-туристской службы Иркутска, Центра «Мой Бизнес» (Иркутск) участвуют в конференциях, презентациях, дискуссиях, образовательных семинарах. Туроператоры региона заключают контракты. Планируется, что на выставке будет подписано порядка 30 бизнес-соглашений.

– Иркутская область обладает огромным туристическим потенциалом. Мы бережно храним и приумножаем наше природное наследие, создавая комфортные условия для туристов из разных уголков планеты. На выставке Иркутская область представляет лучшие туристические продукты и услуги. Гости могут познакомиться с уникальными маршрутами, встретиться с представителями туроператоров и отельеров. В этом году на стенде региона представлено 26 компаний, работающих в индустрии гостеприимства. Уверен, что участие в выставке MITT-2024 станет плодотворным, позволит установить новые деловые контакты, найти перспективных партнеров и реализовать взаимовыгодные проекты, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

MITT – это международная площадка для деловых встреч представителей регионов и компаний со всего мира, демонстрирующих свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнёров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы.