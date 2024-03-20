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Свой Вклад — в топ-3 самых выгодных годовых депозитов

Финансовый портал Bankiros.ru составил рейтинг вкладов сроком на один год. Свой Вклад со ставкой до 17% от Своего Банка занял второе место.

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В рейтинг вошли вклады с выгодными процентными ставками и повышенной доходностью. При оценке учитывалась возможность открыть вклад онлайн. Аналитики сервиса особо отметили возможность пополнения Своего Вклада и наличие ежемесячной капитализации. Свой Банк предлагает гибкие условия — пополнение депозита не влияет на снижение ставки. Минимальная сумма пополнения — 5 000 рублей. Проценты по вкладу начисляются в конце каждого месяца.

Свой Вклад со ставкой до 17% годовых можно открыть на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. Оформить Свой Вклад можно онлайн через мобильное приложение или интернет-банк, заявку можно заполнить буквально за пару минут. Свой Банк доставит карту с вкладом бесплатно.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие Своего Вклада можно на сайте банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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