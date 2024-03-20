Пять капиталоемких дорожных объектов введут в эксплуатацию в Иркутской области в 2024 году

В 2024 году в Иркутской области завершат работы на пяти капиталоемких дорожных объектах. Это четыре участка дорог общей протяженностью 47,2 километра и один мост. Работы на них ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации. Общая стоимость работ составляет 4,6 млрд рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Все капиталоемкие объекты являются сложными крупными проектами. Их капитальных ремонтов и реконструкций давно ждали местные жители. Работы на всех этих участках были начаты в предыдущие годы, на некоторых – два и даже три года назад. Всех их введут в эксплуатацию к концу 2024 года, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самым сложным и дорогостоящим объектом является реконструкция автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда в Осинском районе на участке со 160 по 215 километр. Работы там ведут этапами с 2020 года.

Сейчас завершают последний отрезок с 159,5 по 172,6 км протяжённостью 13,2 км. Ранее он был гравийным. В этом году там уложат асфальтобетонное покрытие, обустроят пересечений и примыкания с дорогами местного значения; сделают освещение на территориях населённых пунктов и автобусных остановках, нанесут разметку, установят дорожные знаки. Стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. На данный момент готовность объекта составляет 72%.

Общая стоимость капитального ремонта автодороги Черемхово – Голуметь – Онот в Черемховском районе на участке с 33 по 43 километр составляет 1,1 млрд рублей. Сейчас работы выполнены на 53%. В этом году там завершат устройство дорожной одежды, уложат асфальтное покрытие, обустроят примыкания и пересечения, нанесут разметку.

В Аларском районе на автодороге Кутулик – Шульгина – Головинское окончат капитальный ремонт участка с 0 по 14 километр. Сейчас он выполнен на 62%. В этом году там завершат устройство дорожной одежды, тротуаров, электроосвещения, установят автобусные остановки, нанесут разметку. Общая стоимость работ – 946 млн рублей.

В Черемховском районе завершат капитальный ремонт автомобильной дороги Верхний Булай – Лохово – Нены на участке с 8,6 по 18,6 километр. В наступающем дорожном сезоне его переведут из гравийного в асфальтобетонный, сделают отвод воды с дороги, тротуары, наружное освещение, обустроят примыкания и пересечения, проведут обустройство.

Общая стоимость работ составляет 654 млн рублей. Сейчас они выполнены на 45%.

В Усть-Куте проведут капитальный ремонт моста через реку Лена. Работы там начали осенью прошлого года. Специалисты заменят пролетное строение, сделают подходы к мосту, наружное освещение, уложат асфальтобетонное покрытие. На проведение работ выделено 297 млн рублей.

– Еще одним капиталоемким проектом являются и капитальный ремонт двух участков автодороги Тайшет – Чуна – Братск. Их общая стоимость составляет 1,6 млрд рублей. Специалисты приведут в нормативное состояние 12,6 километра. Работы там начаты в прошлом году и завершатся в 2025-м, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.